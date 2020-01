Gibt es ein Outfit oder eine Situation, in der du dich besonders selbstbewusst, stark und sexy fühlst?

Modisch gesehen sicher in High Heels, Hose und Blazer. Darunter ein Hemd, das vielleicht etwas offen ist, sodass man die Spitze des BHs erahnen kann. Als Frau fühle ich mich besonders wegen der Dinge selbstbewusst, die ich bisher erreicht habe. Ich bin Mutter, Ehefrau, Business-Frau, ich arbeite erfolgreich in dem Bereich, den ich wirklich liebe – das gibt mir sehr viel Selbstsicherheit. Aber natürlich habe auch ich Tage, an denen ich mich gar nicht wohl in meiner Haut fühle, an denen nichts passen will und ich mich nur unter der Decke verstecken will.