Kate Middleton diktiert den neuen Trend

Man kann sich also ungefähr vorstellen, wie folgende Geschichte ausgeht: Am 11. Februar besuchte Kate das Defence Medical Rehabilitation Centre in Loughborough. In einem Ensemble, das uns sofort stramm stehen und unsere Hand gen Schläfe schnellen lässt. Wir klären schnell auf: Besagtes Ensemble stammt aus dem Hause Alexander McQueen. Den scharf geschnittenen Rock toppt eine schmal taillierte Jacke mit strengem Kragen. Letzteren, Verschluss und Schösschen schmücken runde, verzierte Silberknöpfe. Wüsste man es nicht besser, könnte man denken, die Kate, die führt da gerade ihre Armee in den Kampf. Macht sie natürlich nicht, stattdessen flankieren sie «nur» Herzblatt William und Schwiegermama Camilla.