5 Gründe, aus denen wir uns wirklich IMMER abschminken sollten

Das haben wir alle schon mal so oder so ähnlich gehört: Schlafen zu gehen, ohne sich vorher abzuschminken, ist das ultimative Beauty-Verbrechen. Aber – und auch das ist uns bereits mehr als einmal passiert – manchmal liegt das aufwändige Waschritual am Abend einfach nicht drin. Reality-TV- und Contouring-Queen Kim Kardashian setzt dem Ganzen jetzt aber die Krone auf. In einer Late-Night-Show verriet sie unlängst, dass sie ständig komplett geschminkt schlafen geht. So könne sie am nächsten Morgen einfach nur kurz ihr Make-up ausbessern.