Marc Sway wünscht sich eine Welt, in der es keinen Unterschied macht, welche Hautfarbe oder sexuelle Orientierung man hat. Den Ursprung dieses Gedankenguts sieht er in der Erziehung. Seine eigenen Töchter Naomi, 11, und Nahla, 9, werden in einem multikulturellen Umfeld gross. «Wir haben schwule und lesbische Pärchen in unserem Freundeskreis. Schwarze, Weisse, Asiaten. Wir leben unseren Kindern vor, dass es keine Unterschiede gibt.»