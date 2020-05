Seid perfekt

Nur so ein Gefühl – damit muss alles begonnen haben in der Popmusik. Denn Pop ist so ein Gefühl. Die gefühlte Wirklichkeit wird verdichtet – zu einem Song, einem Album, einer Tour. Die Betonung liegt hier auf «gefühlt». Es gibt vermutlich nur ganz wenig, was uns auf so einfache Weise mit Glück erfüllen kann, das derart präsent ist und einen so grossen Einfluss auf unser Leben hat wie Musik.