Aber es scheint, als sei das erst ein kleiner Vorgeschmack auf den nächsten grosse Schritt in Richtung Frauenpower-Bond-Ära. In der Rolle der Geheimagentin Nomi, die für Bond nach seiner kurzzeitigen Pension übernehmen sollte, ist Schauspielerin Lashana Lynch, 32, zu sehen. Das lässt auf den tollen, mutigen Entschluss hoffen, endlich eine Frau als «007» zu besetzen. Erfahren werden wir das hoffentlich am 2. April 2020, wenn «No Time To Die» in die Schweizer Kinos kommt.