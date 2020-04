Haben wir unseren Routine-Besuch beim Coiffeur in der Vergangenheit zu selbstverständlich genommen? Offenbar schon. Angesichts der aktuellen Zustände fallen professionelles Waschen, Schneiden, Föhnen und Färben momentan jedenfalls flach. Und jetzt? An erster Stelle am besten einsehen, dass von ein bisschen Spliss und herausgewachsener Coloration die Welt nicht untergeht. Deshalb: Ruhe bewahren und aus der Not eine Tugend, äh … einen Trend machen. Während wir uns die Spitzen gerade noch selber schneiden können, sollten wir von unserem Ansatz lieber die Finger lassen. Für den immer breiter werdenden, dunklen Balken schämen? Pfff, wieso denn?! Wir machens wie Dua Lipa und feiern ihn. Mit der kontrastreichen Quarantäne-Mähne katapultieren wir uns straight in die 00er-Jahre. Erinnert ihr euch noch an «No Angel» Lucy, die einen tiefschwarzen Ansatz zur feuerroten Mähne zu ihrem Markenzeichen machte?