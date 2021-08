Die begehrteste Tasche des Sommers gehört in die Badi

«Sichtbarkeit entsteht durch die Quantität der Erscheinung. Es gibt zum einen die Trendsetter und zum anderen die Trend-Follower.» So antwortete die Leiterin des Master-Studiengangs Trends and Identity an der ZHdK, Prof. Bitten Stetter einst auf unsere Frage «Wie entsteht ein Trend?». Grosse Sichtbarkeit also. Trendsetter. Habt ihr in etwa die gleichen Trendsetter abonniert wie wir, dann dürfte vor allem ein ganz bestimmtes Accessoire derzeit mit grosser Sichtbarkeit in eurem Insta-Feed gesegnet sein.