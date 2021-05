In diesen Kleidern flattern wir durch den Sommer

Viel Stoff, in dem sich der laue Wind fängt

Ich gebs zu, ich habe Vorurteile. Wenn Influencer was anderes machen als influencen, dann bin ich skeptisch. Bis ich der Deutschen Aylin Koenig auf den flowy Leim gegangen bin. Die nämlich macht unter ihrem nachhaltigen Brand by Aylin Koenig Kleider – so luftig geschnitten wie eine salzige Meeresbrise. Ich mag viel Stoff, wenn es heiss ist. Damit nichts am Körper klebt und ich alle Windstösschen hautnah mitbekomme. Zudem fühlt sich Volumen immer majestätisch an, als würde man wie früher Prinzessin spielen. Für mich sind Schnitte, die nichts vom Körper zeigen, sexy. Aylins Kleid namens Hazel hat lange Ärmel, einen noch viel längeren Saum, aber dafür sonst viel Tiefe: in Dekolleté und Rücken nämlich.

Wenn ich noch einen Wunsch äussern dürfte: Liebe Aylin, mach Hazel doch bitte noch in schimmerndem Satin wie bei der glamourösen Schwester Ellen. Und gerne auch in exakt diesem Nachtblau. Dann würde ich nie wieder ins Bett gehen. Ach und: Droppe doch endlich das Modell Sina! Ich bin komplett geinfluenced.

Linda Leitner, Leitung Mode