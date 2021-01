Die Mission «graue Jogginghose finden» klingt so easy. Aber was soll ich euch sagen, sie stellt sich als beinahe impossible heraus. Klar gibt es graue Jogginghosen wie Sand am Meer. Dass sie einen schön dicken Stoff haben, gut sitzen und nicht gleich nach Wäsche 1 um mehrere Nummern schrumpfen scheint allerdings in die Kategorie abgehobene Sonderwünsche zu fallen. Eine, die all meine Kriterien erfüllt, habe ich vor Kurzem bei Arket gefunden – die ja nun endlich auch in die Schweiz liefern. Mission accomplished also. Andere Farben gibts übrigens auch, klar.

Laura Scholz, Co-Leitung Lifestyle