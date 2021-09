Teilnehmerin bei Miss-Wahlen tritt ohne Make-up an

Als Elle Seline, heute 31, ein Teenager war, benutzte sie Make-up als Maske. Die Halbgriechin wurde in der Schule oft verspottet, weil sie mehr Körperhaare hatte als andere. Weil ihr Haar ziemlich kraus war, ihre Körperform ausladender. Mit ihrer Teilnahme an der nationalen Misswahl in Grossbritannien möchte sie nun – eben wegen solcher Erfahrungen – die nächste Generation inspirieren. Ohne diese Maske. Ohne Make-up tritt sie am Finale am 16. und 17. September an. Denn: «Vielleicht gibt es ein junges Mädchen, das das sieht und sich denkt, dass man eigentlich so wie man ist und aussieht, gut genug ist», sagt sie zu BBC News.