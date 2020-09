Same body, different Pose

Genau das passiert momentan unter dem Hashtag #samebodydifferentpose auf Instagram. Dabei räkelt man sich auf einem Foto in perfekt positionierter Instagram-Pose – und zeigt daneben ein Bild mit natürlicher Haltung und ganz normalen Speckfalten. Soll zeigen: Man sieht selbstverständlich nicht immer so aus wie in der scheinbar makellosen Online-Welt. Eigentlich eine schöne Botschaft, die mal wieder die Schere zwischen Instagram und Realität verdeutlicht.

Das Problem daran? Bei diesem Trend machen vorwiegend schlanke Menschen mit, drücken dabei gefühlt jedes noch so kleine Fettpölsterchen extra etwas heraus. Das soll nun das Selbstwertgefühl steigern? Hmm, wohl eher nicht.