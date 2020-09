Was wäre, wenn. Ja, was wäre denn, wenn? Was wäre, wenn Kate Middleton keine Grösse 34 hätte. Würden ihre Kleider immer noch so hübsch an ihr aussehen? Hätten Models wie Gigi und Bella Hadid bei ihren Street-Style-Auftritten immer noch so viel Erfolg, wenn sie dicker wären? Ich habe mal gelesen, «Immer wenn in einem Artikel das Wort 'hätte' steht, stirbt irgendwo ein seriöser Journalist oder eine seriöse Journalistin.» In Sorge um meine körperliche Unversehrtheit möchte ich darum schon mal Folgendes vorwegnehmen: Wie ihr ein Kleid an einem Model oder Kate Middleton fändet, wenn die alle fülliger wären, werde ich euch nicht sagen können. Aber wir können darüber sprechen, warum wir denken, dass sie gut aussehen, eben weil sie genauso aussehen. Leggo! Laura und ich (Rahel) machen den Anfang: