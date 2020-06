Kim hat die krasseste Wespentaille im ganzen Land

Auch an der Met Gala von vergangenem Jahr sorgt sie mit ihrem Aufzug für Furore. Ihr fleischfarbenes Thierry-Mugler-Kleid mit Wassertropfen-Applikationen geht in die Geschichtsbücher der legendärsten Looks der an sich schon legendären Gala ein. Denn die Sanduhr-Silhouette, die sie da präsentierte: next level.