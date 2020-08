Es war die erste Fashion Week seit Langem und man war gespannt: Wird sich der gesamte Modezirkus in Dänemark nun auftakeln, als würde demnächst die Welt untergehen (oder zumindest der nächste Lockdown anstehen)? Wir haben die Strassen Kopenhagens für euch durchkämmt und können nun live und in Farbe und mit ziemlich grossem Wahrheitspotenzial berichten: Die Gäste der Modewoche hatten kein fünfköpfiges Glam-Team im Hinterzimmer ihres Boutique-Hotels sitzen. In die Haare waschechter Scandi-Girls darf der nordische Wind nämlich so richtig reinsausen, sie dürfen fliegen und zerzausen. Ist irgendwie nichts für euch? Aufgeräumte Varianten haben wir natürlich auch gesichtet – und die empfehlen sich unter anderem all denen, die mit dem falschen Haar aufgestanden sind.