Die 5 Beauty-Secrets der Skandinavierinnen

Letzte Woche: Gipfeltreffen. Die Kopenhagen Fashion Week lud nach Dänemark und man strömte herbei und staunte zum wiederholten Male nicht schlecht – In Skandinavien sehen Frauen Mitte Dreissig aus wie ... Mitte Dreissig zwar, aber irgendwie frischer. Da ist niemand zu Tode gebotoxt, der exorbitante Glow kommt von innen. Die Mädels aus dem hohen Norden radeln knackig die Känale auf und ab, relaxen mit rosa Wangen in ihren Sommerhäusern und lassen ihre Haare charmant vom Wind zerzausen, ohne dabei an Glanz einzubüssen. Unfair. Naja, geht so.