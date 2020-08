Ohne diese 7 Trends geht in Kopenhagen nichts

32 Shows und Präsentationen, die drei Tage lang das Frischeste aus den dänischen Trend-Öfen sendeten: Brands wie Ganni, 7 Days Active, Samsøe & Samsøe, Baum und Pferdgarten, Rains, by Marlene Birger, Rixo und Saks Potts zeigten im Rahmen der Kopenhagen Fashion Week jetzt in einem Hybrid-Format aus physischen und digitalen Events, was wir nächsten Sommer am Leibe baumeln haben wollen. Wer so lange aber nicht warten kann und will, der schaut sich auf Kopenhagens bunt bevölkerten Strassen um. Wir raten einmal tief einzuatmen, möglichst viel Inspo aufzusaugen und dann einfach mal wild drauflos zu kopieren. Bitteschön: 7 Trends aus dem hohen Norden!