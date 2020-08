Für diesen Trend geben wir unser letztes Unterhemd

Casual AF zur Jeans

Das passiert, wenn zwei Allrounder aufeinandertreffen: Sie ergänzen sich in ihrer Lässigkeit ganz wunderbar. Accessoires wie Sonnenbrillen, spannende Taschen und Goldschmuck heizen dem Look ein. Wer also mal gar keine Ahnung hat, was er anziehen soll, der ist mit Jeans und weissem Tank Top gut bedient. Wirds kühl, schlüpft man in den Blazer oder schlingt sich den Sweater um die Schultern.