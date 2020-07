Wenn vor Hitze der Kragen platzt

Das Hemd stolziert als Kleid durch alle Badis

Wir waren oft am See in den letzten Tagen. In Badis, in denen sich die Schönen und Reichen und Hippen tummeln. Für euch haben wir geglotzt, ausgewertet und gezählt: Das weisse Hemd, nonachlant über den Bikini geworfen, ist das beste Kleid des Sommers.