Perfektion braucht k(l)eine Fehler

Jede Zeit habe ja ihre Schönheitsideale, sagt Kwiatkowski. Und diese hätten viel damit zu tun, was einer Gesellschaft gerade wichtig ist. Galt eine zeitlang vornehme Blässe, wollten die Leute in der Nachkriegszeit, als der Luxus der Fernreise aufkam, plötzlich braun sein. Aktuell ist makellose Haut Ideal. Wir leben in einer Zeit von hochauflösenden Kameras und Instagram. Die kommt ja auch nicht von ungefähr, sondern bedarf Investitionen und ist damit gleichzeitig Ausdruck von finanziellem Wohlstand. Und verfügbarer Zeit, um sich exzessiv um die Hautpflege zu kümmern.