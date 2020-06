Wie auf TikTok mit Bodyshaming abgerechnet wird

Dank abstürzenden Engeln in der Realität zum Höhenflug

Immerhin sind wir in der Realität inzwischen ein kleines Stückchen weitergekommen. Seit die einst legendäre Victoria's Secret Show abgeblasen wurde und die Engel ihre Flügel an den Nagel hängen mussten, schafft Rihannas Label Savage × Fenty Bewusstsein für neue Bodyshapes. Es gibt eben nicht nur gross, lang und dünn, sondern auch klein, stämmig, kurvig, breit, schmal, androgyn.

Also neuerdings alles Friede, Freude, Eierkuchen in der Modewelt? Schön wärs.