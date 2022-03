1. Nein, es geht wirklich nicht von heute auf morgen

«Einmal silbergrau, bitte!» – der Friseursalon meines Vertrauens bricht in schallendes Gelächter aus. Als sie merken, dass ich es ernst meine, wird es still. Meine Coiffeuse legt mir die Hände auf die Schultern, als müsste sie mir sagen, dass jemand wichtiges gestorben ist und unterbindet damit meine natürliche Reaktion, panisch wegzurennen, um eine weitere Konversation zu vermeiden. «Bist du dir sicher?» War ich natürlich keineswegs. Aber ich behauptete das Gegenteil. Zwischen dem Termin damals und heute liegen etwa sechs Monate und jede Menge Blondstufen, um zu vermeiden, dass mir sämtliche Haare abbrechen. Dadurch, dass meine Mähne in den Jahren zuvor circa 394 mal dunkelbraun nachgefärbt wurde, gab es einiges an Farbe, das es rauszuholen galt. Wir haben uns dafür entschieden, mit einer niedrig dosierten Blondierung anzufangen und uns mit Balayage langsam bis zum Ansatz vorzuarbeiten. Kommt man mit der Naturhaarfarbe in den Salon, kann eine einzige (wenn auch sehr lange) Sitzung reichen, um richtig hell zu werden. Um das einzuordnen: Unter vier Stunden verlässt man den Stuhl vor dem Spiegel nicht wieder. Dass es bei mir ein halbes Jahr dauern würde, bis ich so blond wie in meiner Vorstellung war, hätte ich allerdings auch nicht erwartet.