Die besten Shoppinghacks der Redaktion

Unisex kaufen

Der beste Ratschlag meinerseits? Verlasst euch nicht immer nur auf die Damenabteilung. Gerade bei der Suche nach Tops stöbere ich gern mal in der Unisex- und Männerabteilung. T-Shirts, Hemden und Sweater werden für Frauen von fast keinem Label so hergestellt, dass sie am Ende wirklich oversized sind – meistens sind sie einfach lang. Den Schritt ausserhalb der eigenen Gender-Abteilung zu wagen lohnt sich gerade deshalb am Ende immer.

Denise Kühn, Online Editor