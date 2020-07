Die 10 schönsten Badetücher für Wiese und Steg

Viel zu lange habe ich mich auf viel zu kleine Badetücher gekauert. Seit ich dieses runde Exemplar der australischen Marke The Beach People besitze, freue ich mich jedes Mal noch mehr auf den Tag in der Badi, am See oder am Meer. Ich nehme es auch zum Picknick im Park mit, so sehr liebe ich es. Das Tuch ist gross genug für mich und meine zwei Kinder (150 Zentimeter Durchmesser!), macht mit den Farben, dem Muster und den Fransen einfach gute Laune – und beamt mich zum Tagträumen nach Kalifornien oder an die Côte d’Azur.

Edita Dizdar, Channel-Leitung Family