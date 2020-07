Ach, wie war das schön damals ...

... als Trends noch auf dem Laufsteg und den Strassen aussenrum gesetzt wurden. Wisst ihr noch? Im Februar, als in New York, London, Mailand und Paris die Fashion Weeks wüteten, sahen wir nämlich bereits jede Menge langer Jeansröcke über den Asphalt schweben: zum riesengrossen Blazer und niedlichen Kragen, zur Lederjacke, zum Hemd, zum leichten Strickpulli, zu Heels und Sneakern – egal ob mit Schlitz, mit Knopfleiste oder dekonstruiert.

Was lernen wir daraus? Der Jeans-Midi, der in Extremfällen auch bis zum Boden reichen darf, ist ein Allrounder – weniger sexy als der Mini, femininer als Denim in Hosenform und das vielleicht hippste Beinkleid, das sich derzeit finden lässt.

Wir lassen kurz die Strasse sprechen: