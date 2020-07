Das Halstuch ist das schönste Top für den Sommer

Vom eleganten 70s-Kopfschmuck in wenigen Sekunden zur cleveren Handtasche? Für das Halstuch ein Kinderspiel. Ja, wir wissen längst, dass unser Foulard weit mehr kann als uns vor einer kühlen Brise zu schützen. Aber jetzt kommt das wandelbare Chamäleon-Teil mit einem neuen Look um die Ecke: als Top! Das heisst, wir streifen uns an heissen Sommertagen morgens nicht ein T-Shirt über, sondern binden uns einfach ein gemustertes Tuch um den Oberkörper. Dazu ein passender Rock, eine lässige Jeans oder eine bunte Vichy-Hose – auf Instagram fliegen uns die vielseitigen Styling-Ideen nur so um die Ohren.