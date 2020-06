Diese Saison schlüpfen wir nur in ein Muster

Mal jagen wir mit blauweissen Streifen dem französischen Lebensgefühl hinterher, mal reisen wir mit Polka Dots zurück in die 50er. An welchem Muster wir uns momentan nicht sattsehen können? Ordentlich aneinandergereihte Karos. Diesmal handelt es sich aber weder um schottischen Tartan, noch um eleganten Hahnentritt. Die Objekte unserer Begierde orientieren sich viel mehr an Italiens Lifestyle. Um genau zu sein, an den klassisch rotweissen Tischdecken der traditionellen Trattorien. Wir wissen ja nicht, was der Gedanke daran bei euch auslöst. Uns erinnert das sogenannte Vichy-Muster jedenfalls an romantische Spaziergänge durch Olivenhaine und anschliessende Pasta mit Rotwein.