Knielange Jeansshorts, Bermudas, Radlerhosen und wie die Trends für nackte Beine nicht alle heissen. Habt ihr alles nicht im Schrank? Wir sagen das nicht oft, aber in diesem Fall ist das: gut. Denn wenn Marie Kondo wie blöd ausmistet, Trendforscher Downsizing von Wohnfläche und Besitztümern propagieren und Vintage die neue alte High Fashion ist, dann ist es spätestens jetzt aufgrund der Krise an der Zeit, die Hosen gewaltig voll zu haben. Bewusster Konsum steht im Vordergrund – kein Konsum an der Spitze. Wenn man dennoch was Neues in Sachen Shorts will, ist Diebstahl eine weit verbreitete und von Influencern erprobte Möglichkeit, um an den heissesten Scheiss zu kommen.