Die Mission dieser 6 Brands? Mode aus Müll

Baby Steps! Isabelle Fox stellt in London Mode her, die sich nicht nach Trends richtet, sondern ein Leben lang halten soll. Aus dem, was übrig bleibt, macht das Label seinen Bestseller: die «Greta Bag». Die Farben und Details der Tasche wechseln regelmässig (logisch, je nachdem was so für Reste anfallen), das Design bleibt immer das Gleiche. Aktuell gibt es Greta mit Federn in leuchtendem Pink oder in cleanem Weiss. Wir hätten gern beide.