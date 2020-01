Bienenwachstücher lassen sich mit der Wärme der eigenen Hände schön in Form drücken. So verschliessen sie auch Schüsseln gut. Man kann in die Tücher fast alles einwickeln: von Käse übers Znüni bis zu Essensresten. Nur rohes Fleisch sollte man darin nicht lagern. Nach Gebrauch kann man die Tücher mit einem feuchten Lappen abwischen. Wenn sie spröde werden, bügelt man sie zu neuer Geschmeidigkeit.