Blazer & Sport-Set

Hände hoch, wer gerade in Leggings in der Wohnung hockt! Wir schätzen mal, da melden sich gerade ganz schön viele. Damit der Umstieg auf richtige Kleidung nach der Quarantäne nicht allzu schwer wird, zeigen uns Influencer wie Stephanie Broek bereits, wie wir die so lieb gewonnene Sportuniform mit einem kastigen Blazer updaten und so weiterhin tragen können.