Wie Serien und Filme unseren Konsum beeinflussen

Hat nicht jeder diese eine Serie in petto, die man immer und immer wieder heraus kramt, wenn es gerade mal nichts Besseres zu tun gibt? Um ehrlich zu sein, ist die spannende Handlung da meist nur zweitrangig (man weiss ja so oder so, was passiert). Was uns hingegen wirklich jedes Mal aufs Neue ins Netflix-Loch zieht, sind die faszinierenden Serienheld*innen. Da wird getanzt, gedribbelt, geflirtet, gebeamt, gelacht und geweint. Und all das in Outfits, die wir wohl nie vergessen werden.

So ist es auch kein Wunder, dass Erfolgsserien wie «Sex and the City» eine ganze Ära prägten und dem ein oder anderen Accessoire den Aufstieg in den Fashion-Olymp beschert haben. Und auch heute noch schaffen es Dokus und Filme immer mal wieder, uns in ihren Bann und das Geld aus unseren Portemonnaies zu ziehen. Weil keine Frage – was der geniale Hauptcharakter trägt, das wollen wir schliesslich auch. Welche Serien und Filme unser Konsumverhalten am meisten geprägt haben?