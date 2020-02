Wieso Gwyneth in ihrer eigenen Serie unnütz ist

Mein Verhältnis zu Gwyneth Paltrow ist gespalten. Warum kann ich so genau nicht sagen. Sie ist preisgekrönt, hat Hollywood den Rücken gekehrt, als es am schönsten war, hat aus einem Lifestyle-Newsletter ein millionenschweres Unternehmen gemacht, lebt vor, dass glückliche Patchwork-Familien keine Rosarote-Brille-Fantasie sind und altert (soweit ich das beurteilen kann) in leider nicht ganz selbstverständlicher und deshalb umso bezaubernderer Würde. Bis hierhin eigentlich #Goals. Find ich gut, Hut ab.

Dann gibt es da aber das (Ex-)Makrobiotische, das «Conscious Uncoupling», die 24-Karat Gold-Dildos und Vagina-Kerzen. Muss das? Die Antwort ist «ja». Das Gute und gleichzeitig Schlechte an der Frau ist nämlich, dass sie keine halben Sachen macht. Hat sie Erfolg, dann so richtig. Nervt sie, dann so richtig.