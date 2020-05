7 hübsche Masken, die wir jetzt haben wollen

Mowe Merch

Was passiert, wenn sich zwei ehemalige Studenten zusammen tun, die Grafik, Design und Textilmanagement beherrschen? Sie produzieren – in Zeiten von Corona – stylische Schutzmasken, logisch! Bei Mowe Merch aus Deutschland zieren Sprüche wie «Save the bees», «En vogue» oder «Keep distance especially if you're racist, sexist or homophobic» die schlichten, schwarzen Stoffmasken und geben ihnen einen frechen Twist. Wer mit seiner Maske also nicht nur geschützt sein, sondern auch eine Message verbreiten will, findet hier garantiert sein Wunschexemplar.