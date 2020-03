Was macht man, wenn man drei Tage durch Irland tingelt? Kobolde jagen? Pub Crawl? Korrekt. In Dublin steuerten der Duke und die Duchess of Cambridge deshalb zuallererst das Guinness Storehouse an. First things first – und das bedeutet in diesem Falle ein cremiges Pint. Da sich Kate und William natürlich nie ganz gehen lassen können, fand das Ganze unter dem Deckmantel einer offiziellen Veranstaltung statt. So kam William im Anzug und Kate im Kleid. So weit, so gut. Kein Aufreger in Sicht. Aber dennoch: Irgendwas ist anders, an irgendwen erinnert uns die irische Cool Cat Kate doch ...