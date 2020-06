Wir müssen dringend über Ohrengesundheit reden!

Die 60/60-Regel

Vor allem können wir vorsichtig sein, wenn es um Lärmbelästigung geht. Schon klar, die von aussen (Baustellenlärm, Verkehr, schreiende Kinder) können wir kaum beeinflussen. Wohl aber, was wir uns mit Kopfhörern, Club- und Konzertbesuchen so zumuten. Hals-Nasen-Ohrenärzte und Hörakustiker mahnen nämlich, sich unbedingt an die 60/60-Regel zu halten: Mehr als 60 Minuten pro Tag sollte man nicht mit Kopfhörern durch die Gegend laufen. Um es dann nicht zu übertreiben, sollte man Musik ausserdem maximal bei 60-prozentiger Lautstärke laufen lassen. Als Faustregel gilt: Müssen die Mitmenschen in Bus und Tram unfreiwillig mithören, ist es definitiv zu laut (und nur so am Rande: auch sehr nervig. Dein Musikgeschmack ist nicht so gut, wie du denkst).