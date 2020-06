Die richtige Vorbereitung auf Rekordtemperaturen

Richtig essen

Unser Körper arbeitet bei Hitze auf Hochtouren, um seine Kerntemperatur stabil zu halten. Dafür transportiert er das erwärmte Blut aus dem Inneren an die Oberfläche, von wo aus die Wärme besser abgegeben werden kann. Das merken wir dann an geschwollenen Fingern, plötzlich irgendwie engeren Schuhen und dicken Knöcheln.

Das umgeleitete Blut wiederum fehlt, wo es eigentlich gebraucht wird – an Organen wie zum Beispiel dem Magen und Darm. Sich im Sommer Schwerverdauliches in grossen Mengen reinzuschaufeln, ist darum keine gute Idee. Haltet euch lieber an leichte Gerichte und mehrere, kleine Portionen, statt einer grossen.