Kinder und Hitze: Diese Tipps können Leben retten

An den Füsschen schwitzt ein Kind schnell einmal. Die Händchen fühlen sich oft kalt an. Wer die Körpertemperatur eines Säuglings messen will, legt ihm dazu am besten eine Hand in den Nacken. Fühlt sich diese Stelle heiss und schwitzig an, ist das Kind überhitzt. Dann heisst es, Schatten suchen, Ausziehen und Flüssigkeit zuführen, so gut es geht.