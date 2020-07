Meghans Sommer-Look ist schlicht und einfach chic

Laut Wetterbericht wird es diese Woche bis zu 30 Grad heiss in Meghans neuer Wahlheimat. Puh. Aber, aber! Auch wenn es hier derzeit noch bewölkt ist – am Wochenende wird die Schweiz mit Beverly Hills mithalten können. Ist die Tube mit Sonnencreme noch voll? Das Strandtuch gewaschen? Hängt ein Look im Schrank, der luftig ist, kühlt und trotzdem kultiviert ist? Nein? Na dann, schwenken wir mal rüber nach Amerika. Da nämlich schlängelte sich (Ex-)Royal Meghan Markle durch parkende Autos – mit Maske und Sonnenbrille zwar, aber ansonsten in einem Look, der nicht mehr nach Sommer verlangen könnte. Sonnenstich und Schweiss haben keine Chance gegen Meghan und ihre so dezent komponierte, saisonale Kreation. Welch zeitloses Schauspiel!