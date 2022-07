Hüte sich, wer kann, wenn die Sonne sticht!

Seit Jacquemus 2018 mit der Spring/Summer-Kollektion seine «Bomba» zündete und den gleichnamigen, überdimensionalen Strohhut nicht nur zum Accessoire, sondern zum Outfit der Saison machte, ist in der Mode alles Kopfsache. Inzwischen passt man mit den Hüten zwar wieder durch die Tür, aber zu unterschätzen ist deren Relevanz keineswegs. Wer oben ohne durch besagte Tür ins gleissende Sonnenlicht schreitet, darf sich quasi nackt wähnen. Zu einem fein abgeschmeckten Look gehört ein Hut wie die Eiswürfel in den Cold Brew. Natürlich funktioniert es ohne, aber erst mit einem befriedigenden Klirren im Glas ist auch wirklich Sommer. Ausserdem kühlen die gefrorenen Kuben den Kaffee runter. Wie der Hut den Kopf bekanntlich auch. Der nämlich ist die Superheldin gegen die bösen UV-Strahlen aus dem Himmel, die uns im schlimmsten Falle einem Sonnenstich erliegen lassen. Also seid auf der Hut. Auf und unter welchem? Ihr habt die Wahl!