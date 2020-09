Kim steckt Schwangere in Shapewear und erntet Shitstorm

So sollen die Unterhosen Support liefern und beim Rumtragen des schweren Gewichts helfen, was wiederum den Unterrücken entlasten soll. «Wir haben diese Kollektion gelauncht auf Anfrage von Zehntausenden von Frauen, die darum gebeten haben, und weil es etwas war, das auch ich während meiner Schwangerschaft gebraucht habe», begründet Kardashian. Sie sei «unglaublich stolz» darauf, eine Lösung anbieten zu können, die Komfort und Unterstützung liefere – «in der Zeit, in der wir sie am meisten benötigen: während der Schwangerschaft und danach».