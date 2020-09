Ist Notox das neue (und bessere) Botox?

Wie funktioniert die Notox-Behandlung?

Notox wird meist mittels Microneedling in die Hautschichten geschleust. Dabei wird die Haut durch hunderte klitzekleine, feine Nadeln verletzt, was die Kollagenproduktion anregt. Wer also bisher von Botox Abstand, weil er nichts für Nadeln übrig hat, ist leider auch bei Notox an der falschen Adresse.