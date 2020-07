Irgendwie ist Muskelkater ja befriedigend. Dann weiss man, dass man was gemacht hat. Aber eben auch, dass man zu viel gemacht hat: «Bei Muskelkater handelt es sich um überlastungsbedingte, kleinste Verletzungen des Muskelgewebes, sogenannte Mikrorisse, und die dadurch provozierte lokale Entzündung», so Sportärztin Dr. phil. Anna Erat. Der arme, überstrapazierte Muskel musste vermutlich ungewohnte, sportliche Bewegungen ausführen oder das Training wurde zu zackig gesteigert. Aber bei den Rissen bleibt es nicht: Wasser kann in sie eindringen, was dazu führt, dass der verletzte Muskel anschwillt, sich dehnt und wumms: Dann ist er da, dieser typische, lähmende Schmerz des Muskelkaters. Wenn aber schon die nächste Trainingseinheit ansteht oder Pilatesstunde gebucht ist, dann macht der eifrige Sportler ungern eine Pause.