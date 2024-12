Ein bisschen an den Krähenfüssen herumspritzen, die Stirnfalten glätten? Das kriegt Botox im Zweifelsfall hin. Dass die Behandlung unser Gesicht in seiner Wandelbarkeit hemmt, scheint aber nicht mehr nur ein Problem von «überspritzten» Schauspielerinnen zu sein. Denn Forschende der University of Cardiff haben anhand von 24 Probandinnen (ok, die Testgruppe ist nicht sehr gross) Hinweise dafür gefunden, dass Botox die Orgasmus-Fähigkeit behindern kann.