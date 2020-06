Musikerin Ta'Shan setzt sich für Body Positivity ein

Apropos Foodie: In Zukunft möchte Ta’Shan nicht nur mit ihrer Musik für Furore sorgen. Gerade hat sie unter dem Label «Bombay Mami» – ihr Debütalbum heisst «Bombay Mami Volume 1» – eine scharfe Sauce auf den Markt gebracht. «Essen, Mode, Design – ich habe unzählige Ideen», sagt sie. Und einen Businessplan. Nur hat Corona sie gerade etwas ausgebremst. «Das ist natürlich schade. Vor allem um mein Heimspiel am Gurtenfestival tut es mir extrem leid.» Aber Shanta wäre nicht Ta’Shan, würde sie sich davon entmutigen lassen. So erschien am 26. Juni ihr neuer Song «Drift Away». Das Video dazu hat sie kurzerhand mithilfe von Freunden daheim in Münsingen aufgenommen. Ausserdem steht ein grosses TV-Projekt in der Schweiz an. Was sonst noch kommt, entscheidet das Schicksal. Oder der Zufall. Oder beides.