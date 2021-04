Die Wichtigkeit der Stimme in der heutigen Zeit

Kennt ihr diese Videos, in denen jemand das Mikrofon der Kopfhörer ganz nah an den Mund hält und sorgfältig einige Töne reinspricht? Ja, das ist ASMR. Eine auf seltsame Weise beruhigende Art zu sprechen, die unseren Gehörgang befriedigt. Ganz im Gegenteil zu den mittlerweile fast täglichen Zoom-Calls: Da ist man froh, wenn die Internetverbindung stabil ist und überhaupt ein Ton rauskommt. Und trotzdem erfordert so ein Video-Call mit der Büro-Belegschaft Vorbereitung und eine bewusste Wortwahl. Denn – und das kennen mittlerweile bestimmt die meisten Zoom-Nutzer – sonst endet die virtuelle Präsentation in einem wirren Gestotter.