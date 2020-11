Das blumige Duell der Masken

Erinnern wir uns an die letzte TV-Debatte vom 22. Oktober in Tennessee. Die Herren Trump und Biden stehen wie gewohnt in dunkelblauen Anzügen vor die Kamera, einzig die Farbe der Krawatten unterscheidet sich (rot und blau, versteht sich). Ganz anders sieht es bei den Damen aus. Melania tritt in einem schwarzen Kleid von Christian Dior auf die Bühne. Dieses kombiniert sie mit einem schwarzem Gürtel, schwarzen Pumps und schwarzer Maske. Politisch ist hier vor allem die Maske spannend, die Melania oft gar nicht erst anzieht. Warum sie ausgerechnet zur hitzigen TV-Debatte eine trägt, ist unklar – und trotzdem irgendwie passend. Schliesslich weiss die Welt auch nach vier Jahren Trump-Präsidentschaft nicht wirklich, was Melania von der Politik ihres Mannes hält. Mit dem komplett schwarzen Look bleibt sie also wie gewohnt im Hintergrund und scheint sich nicht zu sehr in die Debatte einmischen zu wollen.