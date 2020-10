Enger schnallen

Eine Lektorin der Yale Universität sagte vor Kurzem zur New York Times: «Wenn oben aus der Maske Luft entweicht, trägt man sie falsch.» Damit der Mund-Nasen-Schutz etwas nützt, sollte ein Grossteil der Luft durch eben diesen zirkulieren. Also: Schnüre etwas anpassen und bei Stoffmasken per DIY einen Metall-Nasenbügel einnähen, falls dieser fehlt.



Falttechnik

Die Plattform Brille 24 weiss ausserdem, dass das Nach-Innen-Falten des oberen Randes hilft. Die durch das Umfalten verdickte Oberkante der Maske fängt die Atemluft nämlich etwas ab.



Mit Taschentuch arbeiten

Das Taschentuch einfach der Länge nach falten und um die Nasenwurzel legen. Dann die Maske oben drüber anbringen. Wenn die Brille dann noch auf Taschentuch und Maske sitzt und nicht darunter, beschlägt sie nicht, weil das Taschentuch die Atemluft abfängt.



Wieder mal völlig unterschätzt im Corona-Game: Seife.

Laut einer Abhandlung, die von den Ärzten Sheraz Shafi Malik und Shahbaz Shafi Malik in der medizinischen Fachzeitschrift Annals of the Royal College of Surgeons of England veröffentlicht wurde, helfen auch Wasser und Seife gegen dieses Problem. Schäumt eure Brillengläser einfach mit Seife ein und wascht sie gründlich mit warmem Wasser. Danach müsst ihr die Gläser vollständig an der Luft trocknen lassen. Seife hinterlässt «einen dünnen Tensidfilm, der bewirkt, dass sich die Wassermoleküle gleichmässig in einer transparenten Schicht ausbreiten». Dadurch beschlagen die Gläser nicht mehr.

Wie waschen wir die Stoffmaske richtig?