Die Queen liebt DAS Accessoire der Fashion Weeks

Individualismus wird ja grossgeschrieben heutzutage. Und die, die während der grossen Modewochen auf den Strassen rumstehen, haben originellen Stil ja im Blut (oder einen Designer-Full-Look geschickt bekommen). Content Creator und Redakteure sehen nicht aus wie du und ich, sondern in der Regel besser. Aventgardistischer. Hipper. Was aber ein bestimmtes Accessoire angeht, sehen sie aus wie eine 94-Jährige: Das Foulard, das sich diesen September um sämtliche Körperteile schlang, liebt Queen Elizabeth II schon viermal so lang wie der gemeine Influencer alt ist. Während sich Style-Fuchs Lizzie nämlich im regnerischen Grossbritannien die Dauerwelle nicht versauen will, toppt der Fashion-Week-Gast mit einem hübschen Seidentuch den sorgfältig kuratierten Look. Na, merkt ihr was? Die Glam-Formel aus Kopftuch und Sonnenbrille ist eigentlich gar nicht Retro, denn die Queen liebt sie noch heute.