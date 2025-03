Nun ist neben royalen Events auch die Bikinisaison zum Greifen nah und man fängt generell lieber früher als später an, sich in Form zu bringen. Ein Trend, der neben dem Oscar-Bauchschlitz nach Effort schreit: Der Stoff am Strand ist in diesem Jahr … kaum vorhanden. Aus zwei Trägern wird einer, aus grossen High-Waist-Slips werden knappe Tangas. Der Fokus? Der liegt neben dem Füdli ganz besonders auf der Taille. Um die ein bisschen kurviger zu formen, helfen diese drei Übungen: